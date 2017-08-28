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جامعة القاهرة: “الفيش الجنائي “شرط التحاق الطلاب بالمدن الجامعية-فيديو

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جامعة القاهرة: “الفيش الجنائي “شرط التحاق الطلاب بالمدن الجامعية-فيديو جامعة القاهرة: “الفيش الجنائي “شرط التحاق الطلاب بالمدن الجامعية-فيديو

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة: “الفيش الجنائي “شرط التحاق الطلاب بالمدن الجامعية-

12:20 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

كتب حسام مصطفى  قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجود "فيش جنائي" للطلاب الملتحقين بالمدن الجامعية، للتأكد من عدم وجود جرائم جنائية عليهم، مضيفا أن “الفيش الجنائي" ليس له علاقة بالجامعة أو ضمن المستندات، والأوراق المطلوبة أثناء تقديم الالتحاق بالجامعة. وأضاف الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء" DMC المذاع على قناة «DMC»، مسا ءاليوم الأحد أن القرار لم يكن جديدًا ولكنه كان إجراء متبعًا طوال السنوات الماضية للتأكد من التزام الطالب، ولضمان سلامة باقي الطلاب، موضحا  أن الجامعة تعلي من قيمة القانون . 

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مصراوي Masrawy

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