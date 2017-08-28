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قوات مكافحة الإرهاب تقتل 225 من داعش في معارك تلعفر

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مصراوي Masrawy

قوات مكافحة الإرهاب تقتل 225 من داعش في معارك تلعفر

12:58 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

قوات مكافحة الإرهاب تقتل 225 من داعش في معارك تلعفر

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلن قائد عسكري عراقي بارز مساء الأحد، أن القوات العراقية في جهاز مكافحة الإرهاب قتلت 225 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال عمليات تحرير قضاء تلعفر شمال غربي الموصل (400 كيلومتر شمالي بغداد).

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات "قادمون يا تلعفر"، في بيان صحفي، إن "الموقف العسكري لعمليات قادمون ياتلعفر للمحور الجنوبي الغربي لقوات مكافحة الارهاب منذ انطلاق العملية في العشرين من الشهر الجاري أسفرت عن قتل 217 إرهابياً و8 قناصين وتدمير 21 مركبة مفخخة وتفكيك3 مركبات مفخخة وتفكيك وتفجير 105عبوات ناسفة وتفكيك وتفجير 15 منزلا مفخخا وتدمير10مواضع دفاعية وتدمير وردم ستة أنفاق والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة وأجهزة الاتصالات والعجلات".

وكانت القوات العراقية أطلقت الأسبوع الماضي عملية لتحرير القضاء، بعد استكمال تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة التنظيم.

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