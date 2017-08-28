«أسينسيو» ينقذ الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

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تعادل ريال مدريد مع نظيره فالنسيا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة الثانية بالدوري الإسباني.

تمكن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد من افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 10، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الخفافيش.

وفي الدقيقة 18 تعادل فالنسيا عن طريق كارلوس سولار إثر تمريرة رائعة تمكن من وضعها داخل شبكة نافاس.

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وفي الدقيقة 77 عزز كوندوجبيا، وأحرز الهدف الثاني لفالنسيا من تسدية متقنة، ليعلن تقدم فريقه بالهدف الثاني.

لم ييأس ريال مدريد حيث نجح ماركو أسينسيو، من تسجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة نجح الإسباني في إسكانها الشباك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الريال لـ4 نقاط في المركز الخامس وبينما يصل رصيد فالنسيا لـ4 هو الأخر ولكن في المركز السادس