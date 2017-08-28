صورة وخبر: السراج في أول زيارة رسمية للسودان

البشير والسراج في الخرطوم (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الأحد، بأول زيارة رسمية للسودان، حيث كان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، الرئيس السوداني، عمر البشير.

واعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن زيارة السراج ستكون قاعدة انطلاق لعلاقات سودانية ليبية جديدة.

وجدد البشير موقف حكومته الداعم لاتفاقية الصخيرات ووقوفه مع حكومة ليبيا المعترف بها شرعيًا من قبل المجتمع الدولي، مؤكدًا أن السودان يدعم أمن وسلامة ووحدة ليبيا لإنهاء حالة النزاع ووضع السلاح بين الفرقاء الليبيين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورًا تجمع البشير والسراج أثناء مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة السودانية الخرطوم.