نيبوشا يصل القاهرة لتوقيع عقود توليه قيادة الزمالك

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وصل إلى مطار القاهره المدير الفني المونتجيري نيبوشا وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك وتوصل مرتضي منصور رئيس مجلس الإدارة لاتفاق مع المدير الفني للفيصلي الأردني على قيادة الفريق الأول لكره القدم مقابل الحصول علي 37.5 ألف دولار شهريًا ومن المقرر أن يعقد رئيس نادي الزمالك جلسه مع نيبوشا غدًا لتوقيع العقود الرسمية.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه سيتحمل نصف الشرط الجزائي للمدرب المونتنيجري نيبوشا مع فريقه السابق الفيصلي الأردني، والبالغ 50 ألف دولار، مشيرًا إلى أن راتبه مع الفريق الأبيض سيكون 37.5 ألف دولار.

وأصدر نادي الفيصلي الأردنى بيانًا رسميًا، يودع فيه المونتجيري نيبوشا المدير الفنى للفريق، بعد التوصل لاتفاق مع الزمالك من أجل قيادة الفريق الأبيض خلفا للبرتغالى أوجستو إيناسيو.

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وقال النادي الأردني فى بيانه: "نيبوشا سيتوجه اليوم إلى القاهرة من أجل توقيع عقد جديد مع نادى الزمالك.. ووجه نيبوشا الشكر لمجلس إدارة النادي واللاعبين وكل جماهير الفريق الأردني".