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طبيب المنتخب يكشف: هل يعاني مصطفى فتحي من إصابة مزمنة؟ (فيديو)

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طبيب المنتخب يكشف: هل يعاني مصطفى فتحي من إصابة مزمنة؟ (فيديو) طبيب المنتخب يكشف: هل يعاني مصطفى فتحي من إصابة مزمنة؟ (فيديو)

التحرير

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أوضح محمد أبوالعلا، طبيب الوطني، أن إصابة مصطفى فتحي مختلفة تمامًا عن إصابته السابقة، مشيرًا إلى أنه يعاني من كدمة في ركبته اليسرى تعرض لها مع فريقه التعاون السعودي، ولا صحة لما تردد عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

وأضاف «أبو العلا»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأحد، لقناة ON sport، أن الجهاز الطبي للمنتخب أجرى أشعة لفتحي خلال الأيام الماضية، وبدأ في التعافي لكن الآلام عاودته بعد مشاركته في التدريبات، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم المجازفة باللاعب في مواجهة أوغندا.

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وعن علي جبر، قال أنه يعاني من كدمة في ركبته قد تبعده عن مواجهتى أوغندا، خاصة أنه يحتاج وقت أكبر للتأهيل.

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التحرير

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