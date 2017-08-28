مرتضى يكشف تفاصيل التعاقد مع نيبوشا.. ويؤكد اقتراب إعارة معروف يوسف

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه سيتحمل نصف الشرط الجزائي للمدرب المونتنيجري نيبوشا مع فريقه السابق الفيصلي الأردني، والبالغ 50 ألف دولار، مشيرًا إلى أن راتبه مع الفريق الأبيض سيكون 37.5 ألف دولار.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة LTC، أن طارق يحيى باق في منصبه كمدرب عام للفريق، إلى أن يطلب هو الرحيل.

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وكشف رئيس القلعة البيضاء، عن اقتراب إعارة معروف يوسف لاعب وسط الفريق إلى نادي القادسية السعودي، لمدة موسم، مؤكدًا أنه لا يمانع في إعارة اللاعب أو بقاءه وأن ذلك سيعود لرغبته.