أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مرتضى يكشف تفاصيل التعاقد مع نيبوشا.. ويؤكد اقتراب إعارة معروف يوسف

Google+ Print
مرتضى يكشف تفاصيل التعاقد مع نيبوشا.. ويؤكد اقتراب إعارة معروف يوسف مرتضى يكشف تفاصيل التعاقد مع نيبوشا.. ويؤكد اقتراب إعارة معروف يوسف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ، رئيس نادي ، إن ناديه سيتحمل نصف الشرط الجزائي للمدرب المونتنيجري نيبوشا مع فريقه السابق الفيصلي الأردني، والبالغ 50 ألف دولار، مشيرًا إلى أن راتبه مع الفريق الأبيض سيكون 37.5 ألف دولار.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة LTC، أن طارق يحيى باق في منصبه كمدرب عام للفريق، إلى أن يطلب هو الرحيل.

شاهد أيضا

وكشف رئيس القلعة البيضاء، عن اقتراب إعارة معروف يوسف لاعب وسط الفريق إلى نادي القادسية السعودي، لمدة موسم، مؤكدًا أنه لا يمانع في إعارة اللاعب أو بقاءه وأن ذلك سيعود لرغبته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

مرتضى منصور: محمود طاهر يتعرض لحملات تشويه غير مبررة (فيديو)

مرتضى منصور: محمود طاهر يتعرض لحملات تشويه غير مبررة (فيديو)

نيبوشا يصل القاهرة لتوقيع عقود توليه قيادة الزمالك

نيبوشا يصل القاهرة لتوقيع عقود توليه قيادة الزمالك

خاص روسيا 2018 - توقعات أعضاء نادي الزمالك لمواجهة أوغندا ومصر

خاص روسيا 2018 - توقعات أعضاء نادي الزمالك لمواجهة أوغندا ومصر