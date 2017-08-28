الاتحادات تطالب اللجنة الأوليمبية بوضع لائحتها وعدم التهرب منها

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تقدمت العديد من الاتحادات الرياضية بطلبات خلال الساعات الماضية لمطالبة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالإعلان عن لائحة اللجنة الداخلية أو الكشف عن تطبيق اللائحة الاسترشادية.

وأكدت اتحادات الجودو والتجديف وألعاب القوى وكرة القدم والكانوي والكياك والسلة، أن اللجنة الأوليمبية تتهرب من وضع لائحتها الداخلية ودعوة الاتحادات الأوليمبية لمناقشتها على الرغم من أن اللجنة الأوليمبية كان يجب أن تبدأ بنفسها في وضع اللائحة الخاصة ومناقشتها مع الاتحادات الأعضاء.

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أوضحت الاتحادات أنها تطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة اللائحة الخاصة باللجنة الأوليمبية ووضع بعض بالبنود بها ومنها شرط المؤهل الجامعي المتمثل في أربع سنوات جامعية بجانب تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وليس دفع الغرامة نتيجة التهرب من التجنيد بجانب بعض البنود الأخرى.