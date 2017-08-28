شادي محمد لشوبير: «أنت المزور ولحم كتافك من الأهلي» (فيديو)

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رد شادي محمد، لاعب الأهلي السابق والمذيع بقناة النادي الرسمية، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، التي ألمح خلالها إلى احتمالية تزوير في عملية التصويت خلال الجمعية العمومية الأخيرة بالنادي الأهلي، قائلًا «الكلام ده ما نعرفوش في الأهلي، اللي إنت بتقوله ده إهانة للنادي اللي إنت اتربيت فيه، ولحم كتافك من خيره».

وأضاف «شادي»، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة الأهلي، «النادي ده هو اللي خلاك تروح كأس العالم، وتبقى إعلامي، الأهلي ما يعرفش التزوير، وإنت بس اللي تعرف الحاجات دي باعترافك».

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، داخل فرع الجزيرة، أمس السبت، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.

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وحرص أعضاء الجمعية العمومية بمقر الجزيرة على التواجد بكثافة أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم، تمهيدًا لتطبيق لائحة النظام الأساسي والعمل بها خلال الفترة المقبلة، قبل الانتخابات، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي رفضهم الشديد للعمل باللائحة الاسترشادية، التي تحاول اللجنة الأوليمبية، برئاسة هشام حطب، فرضها على الأندية التي لا تكمل نصابها القانوني.