عواد: التواجد مع الحضري وإكرامي والشناوي شرف كبير (فيديو)

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أعرب محمد عواد، حارس المنتخب الوطني، عن سعادته بانضمامه لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم، رفقة عصام الحضري، وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن التدريب معهم شرف كبير له.

وأضاف «عواد»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأحد، لقناة ON sport، أن تواجده في منتخب المحليين ساعده في الظهور بشكل أكبر، وعزز فرصه في الانضمام للمنتخب الأول، مؤكدًا أن الحلم الأكبر هو تأهل مصر للمونديال دون النظر لمن سيحرس عرين الفراعنة.

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يُذكر أن المنتخب المصري يواجه نظيره الأوغندي، الخميس المقبل، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المُقام في روسيا 2018.



