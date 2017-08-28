حبس إبراهيم سليمان وزوجته 4 أيام في اتهامهما بالتعدي على لواء سابق بالقاهرة الجديدة

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، بحبس رجل الأعمال إبراهيم سليمان، وزوجته "دينا .ش . أ" 4 أيام على ذمة التحقيق عقب القبض عليهما بتهمة الاعتداء على لواء سابق وزوجته، في منطقة التجمع الأول.

تحرر محضر رقم 6357، في قسم شرطة التجمع الأول، بهجوم عدد كبير من البودي جاردات على فيلا لواء سابق والاعتداء على أسرته، بسبب مشادات بين اللواء وسيدة، نصحها بتقليل سرعة سيارتها فسبته، وأبلغت زوجها الذي استعان ببودي جاردات وتعدوا على أسرة اللواء.

واستمع المستشار عمرو نصار وكيل أول النيابة لأقوال المجني عليهم من أسرة اللواء، وقرر حبس 3 من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إلقاء القبض على رجل الأعمال إبراهيم سليمان محمد 52 سنة وزوجته "دينا .ش . أ"، صاحب واقعة الاعتداء على لواء سابق بالتجمع الخامس وزوجته وزوجة ابنه بعد هروبهما عقب الواقعة.