أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس إبراهيم سليمان وزوجته 4 أيام في اتهامهما بالتعدي على لواء سابق بالقاهرة الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس إبراهيم سليمان وزوجته 4 أيام في اتهامهما بالتعدي على لواء سابق بالقاهرة الجديدة

12:01 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

حبس إبراهيم سليمان وزوجته 4 أيام في اتهامهما بالتعدي على لواء سابق بالقاهرة الجديدة

رجل الأعمال إبراهيم سليمان

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، بحبس رجل الأعمال إبراهيم سليمان، وزوجته "دينا .ش . أ" 4 أيام على ذمة التحقيق عقب القبض عليهما بتهمة الاعتداء على لواء سابق وزوجته، في منطقة التجمع الأول.

تحرر محضر رقم 6357، في قسم شرطة التجمع الأول، بهجوم عدد كبير من البودي جاردات على فيلا لواء سابق والاعتداء على أسرته، بسبب مشادات بين اللواء وسيدة، نصحها بتقليل سرعة سيارتها فسبته، وأبلغت زوجها الذي استعان ببودي جاردات وتعدوا على أسرة اللواء.

واستمع المستشار عمرو نصار وكيل أول النيابة لأقوال المجني عليهم من أسرة اللواء، وقرر حبس 3 من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إلقاء القبض على رجل الأعمال إبراهيم سليمان محمد 52 سنة وزوجته "دينا .ش . أ"، صاحب واقعة الاعتداء على لواء سابق بالتجمع الخامس وزوجته وزوجة ابنه بعد هروبهما عقب الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء

    أخبار

  • مصراوي في الحي الراقي.. ماذا حدث في مشاجرة رجل الأعمال وأسرة اللواء؟

    أخبار

  • مصدر: القبض على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته في "التجمع

    أخبار

  • نيابة القاهرة الجديدة: نبحث في واقعة التعدي على لواء سابق وأسرته من

    أخبار

إعلان

727093e0b4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر