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مياه الفيضانات تغزو دارا لرعاية المسنين في تكساس

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مصراوي Masrawy

مياه الفيضانات تغزو دارا لرعاية المسنين في تكساس

12:06 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

مياه الفيضانات تغزو دارا لرعاية المسنين في تكساس

اعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):

عكست صورة لمجموعة من كبار السن يجلسون وسط المياه العميقة في دار لرعاية المسنين في تكساس، الصورة العامة لتأثيرات العاصفة المدارية هارفي التي تضرب الولاية.

وأظهرت الصورة، التي تردد أنها التقطت من جانب مالك دار "لا فيتا بيلا" لرعاية المسنين في ديكنسون جنوب شرقي هيوستن، ستة من المسنين على الأقل تغمرهم المياه، التي ارتفع منسوبها ليصل إلى خصرهم.

ويجلس معظم هؤلاء الأشخاص على مقاعد ويرتدون ملابس خفيفة أو عباءات ليلية، بينما يمكن رؤية زجاجات مياه معبأة على طاولة في الصورة التي التقطت صباح اليوم الأحد.

وشكك الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في صحة تلك الصورة، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أنها صحيحة.

وعلق شخص يسمى نفسه "بيتي باركود" على الصورة في تغريدة على تويتر قائلا: "الصورة تجعلك تبكي.. لقد انفطر قلبي عندما رأيتها".

وقال مستخدم آخر في تغريدة : "هذه حقيقة ما نتعامل معه في تكساس".

وتبين في وقت لاحق أنه تم إنقاذ 15 شخصا من دار المسنين، بحسب ما قال مسؤول طوارئ.

وأكد كين كلارك، المسؤول في مكتب خدمات الطوارئ في جالفستون، في وقت لاحق للصحفين إنه تم إجلاء جميع المقيمين في دار المسنين بسلام.

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