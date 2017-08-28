العرب اليوم: الطيران السعودي يكثف طلعاته حول مكة ومواجهات دامية في اليمن

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

كثف الطيران الأمني السعودي من طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأعلن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، الابن التاسع لحاكم قطر السابق، عن 5 أرقام طوارئ جديدة لخدمة الحُجّاج القطريين، وفتحت مصر معبر رفح البرى الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين، وأعلنت وزارة الدفاع العراقية التحرير الكامل لوسط مدينة تلعفر من قبضة "داعش".

1- الطيران الأمني السعودي يكثف طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال الحجاج

مكة المكرمة الأحد (أ ف ب)

كثف الطيران الأمني السعودي من طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك من خلال مسح جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة ورصد الحالة الأمنية فوقها.

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2- مواجهات دامية بين الحوثيين و"قوات موالية لصالح" في صنعاء

مؤيدي الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في ميدان السبعين بصنعاء في 24 أغسطس 2017 (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومقاتلين من حركة الحوثي المسلحة بالعاصمة اليمنية صنعاء في عنف لم يسبق له مثيل داخل التحالف الذي يقاتل تحالفا تقوده السعودية.

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3- حفيد مؤسس قطر ينشر أرقامًا جديدة لخدمة الحجاج القطريين

حجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم في مطار جد ة بالسعودية في 26 أغسطس 2017 (أ ف ب)

أعلن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، الابن التاسع لحاكم قطر السابق، عن 5 أرقام طوارئ جديدة لخدمة الحُجّاج القطريين لاستقبال الاستفسارات حول برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج قطر.

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4- مصر تفتح معبر رفح مع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين قبل عيد الأضحى

معبر رفح - أرشيفية

فتحت السلطات المصرية، الأحد، معبر رفح البرى الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين، وذلك بمناسبه عيد الأضحى.

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5- القوات العراقية تُعلن تحرير وسط مدينة تلعفر بالكامل

عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي يلوحون بعلامات النصر في مدينة تلعفر العراقية الأحد (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية التحرير الكامل لوسط مدينة تلعفر من أيدي تنظيم داعش، بعد أسبوع من المعارك العنيفة في أحيائها ومناطقها.

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