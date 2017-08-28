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ترامب يزور الثلاثاء تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي

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مصراوي Masrawy

يزور الثلاثاء تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي

11:45 م الأحد 27 أغسطس 2017

ترامب يزور الثلاثاء تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي

الرئيس الاميركي دونالد ترامب مترجلا من المروحية ال

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الثلاثاء إلى ولاية تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي وخلّف فيها فيضانات غير مسبوقة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز إن "الرئيس سيتوجه إلى تكساس الثلاثاء. نحن نننسّق الأمور اللوجيستية مع الولاية والمسؤولين المحليين".

وكان ترامب أكد قبل ساعات من ذلك أنه لن يذهب إلى تكساس إلا بعد أن يتأكد من أن زيارته لن تتسبب "بتعطيل" عمليات الإنقاذ.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات عبر تويتر بشأن الكارثة التي تشكل أول تحدٍ داخلي حقيقي له منذ تسلمه منصبه مطلع العام، إن "التركيز يجب أن ينصبّ على الحياة والسلامة".

هذا المحتوى من

AFP

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