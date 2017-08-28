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افتتاح تجريبي لمركز بورسعيد الأوليمبي في بطولة الشركات

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مصراوي Masrawy

افتتاح تجريبي لمركز بورسعيد الأوليمبي في بطولة الشركات

11:42 م الأحد 27 أغسطس 2017

افتتاح تجريبي لمركز بورسعيد الأوليمبي في بطولة الشركات

محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، أنه تقرر افتتاح ملاعب المركز الأوليمبي بحي الضواحي بشكل تجريبي، خلال بطولة الشركات رقم 50 المقرر أن تستضيفها المحافظة، في الفترة من 15 سبتمبر المقبل وإلى نهاية الشهر، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي في أكتوبر المقبل.

شدد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية للإعداد لبطولة الشركات، على ضرورة بذل الجهد من أجل نجاح البطولة إلى جانب استكمال كل الملاعب وإعدادها للمباريات والمنافسات.

وأكد المحافظ أن هذه الدورة تُحدث رواجًا سياحيًا وتجاريًا للمحافظة وتمثل رسالة هامة للشعب المصري عن الأمن والأمان الذي تنعم به المحافظة.​

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