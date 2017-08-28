حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أغلقت السلطات الأمريكية مطارًا دوليًا بولاية تكساس الأمريكية، واستخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة لأمريكا في مدينة كارتشي، وأعلنت إسرائيل تعاقدها على 17 طائرة عسكرية شبحية من أمريكا.

1- إغلاق مطار دولي في تكساس بسبب إعصار "هارفي"

إخلاء مواطنيين في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بسبب إعصار هارفي الأحد (أ ف ب)

أغلقت السلطات الأمريكية مطار "جورج بوش إنترناشيونال إيربورت"، في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وأوقفت جميع الرحلات الجوية ، بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة المدارية "هارفي".

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2- الشرطة الباكستانية تفريق مظاهرة ضد أمريكا في مدينة كراتشي

الشرطة الباكستانية تطلق أثناء فض المظاهرات في كراتشي الأحد (أ ف ب)

استخدمت الشرطة الباكستانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

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3- إسرائيل تتعاقد على صفقة طائرات شبحية أمريكية

طائرة حربية طراز إف 35 في سماء إسرائيل في 29 يونيو 2017 (أ ف ب)

وضعت إسرائيل اللمسات الأخيرة لصفقة شراء 17 طائرة شبحية أمريكية طراز "إف-35"، إضافة إلى 33 طائرة مماثلة كانت طلبتها، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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4- الشرطة الفنلندية تكشف هوية المشتبه به في "اعتداء توركو"

الشرطة الفنلندية في موقع حادث الطعن في توركو في 18 أغسطس 2017 (أ ف ب)

أكدت الشرطة الفنلندية، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة توركو هذا الشهر هو مغربي طلب اللجوء عام 2016 ولكن اسمه ليس عبد الرحمن مشكاح كما أُعلن سابقا.

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5- مقتل وإصابة 32 شخصًا في هجوم جنوبي أفغانستان

أثار تفجير في مدينة كابول الأفغانية (أ ف ب)

قال عمر زواك ،المتحدث باسم حاكم أقليم هلمند ،جنوبي أفغانستان، إن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف سيارة عسكرية،الأحد، في الإقليم اسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 19 آخرين.

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