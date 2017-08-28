أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم متوعدًا المدارس الخاصة المخالفة: ستخضع للإشراف المالي والإداري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم متوعدًا المدارس الخاصة المخالفة: ستخضع للإشراف المالي والإداري

11:43 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير التعليم متوعدًا المدارس الخاصة المخالفة: ستخضع للإشراف المالي والإداري

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تسعى إلى أن يكون دفع المصروفات المدرسية إلكترونيًا من بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف "شوقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في " الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن الدولة لن تتنازل عن سيادتها أو تنفيذ القانون في التعامل مخالفات المدارس الخاصة.

وأوضح أن عدد المدارس الدولية التي ترتكب مخالفات في زيادة المصروفات لا يتجاوز الـ200 مدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت للمدارس الخاصة زيادة المصروفات بنسبة 14%، وإذا كانت هناك مدارس تحتاج زيادة أكثر من ذلك عليها تقديم الأسباب.

وأكد "شوقي" أنه ضد سحب تراخيص المدارس المخالفة في زيادة المصروفات لتجنب تشريد الأهالي، موضحًا في الوقت نفسه أن هناك مدارس سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم: افتتاح المدارس اليابانية سيتأخر 10 أيام عن الحكومية

    أخبار

  • التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

    أخبار

  • التعليم تُعد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة

    أخبار

  • وكيل "تعليم النواب": الوزارة عاجزة عن التحكم في المدارس الخاصة

    أخبار

إعلان

8b441d3e73.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"