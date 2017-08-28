وزير التعليم متوعدًا المدارس الخاصة المخالفة: ستخضع للإشراف المالي والإداري
وزير التعليم متوعدًا المدارس الخاصة المخالفة: ستخضع للإشراف المالي والإداري
11:43 م الأحد 27 أغسطس 2017
الدكتور طارق شوقي
كتبت- ياسمين محمد:
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تسعى إلى أن يكون دفع المصروفات المدرسية إلكترونيًا من بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف "شوقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن الدولة لن تتنازل عن سيادتها أو تنفيذ القانون في التعامل مخالفات المدارس الخاصة.
وأوضح أن عدد المدارس الدولية التي ترتكب مخالفات في زيادة المصروفات لا يتجاوز الـ200 مدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت للمدارس الخاصة زيادة المصروفات بنسبة 14%، وإذا كانت هناك مدارس تحتاج زيادة أكثر من ذلك عليها تقديم الأسباب.
وأكد "شوقي" أنه ضد سحب تراخيص المدارس المخالفة في زيادة المصروفات لتجنب تشريد الأهالي، موضحًا في الوقت نفسه أن هناك مدارس سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة.
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