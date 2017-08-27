10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات إلى كندا والمكسيك لما وصفه بموقفهما المتزمت بشأن اتفاقية "نافتا" التجارية، وتعهد زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال أوغلو بالمضي في تكثيف الحملة من أجل العدالة في تحد لتهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ليست نادمة على القرار الذى اتخذته فى عام 2015 لفتح الحدود الألمانية لمئات ألالاف من اللاجئين.

1- ترامب ينتقد كندا والمكسيك: مواقفهما متزمتة في مفاوضات "نافتا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 12 مايو 2017 (أ ف ب)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات إلى كندا والمكسيك لما وصفه بموقفهما المتزمت، بعد الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية والمعروفة باسم "نافتا".

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2- مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: الأزمة الخليجية أحرجت الجميع

مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني - أرشيفية

قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني أن الأزمة الخليجية تسبب في حرج لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول الأخرى، مضيفًا: "حان الوقت لإنهاء الحصار - على حد وصفه".

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3- زعيم المعارضة التركية: لن تخيفنا تهديدات أردوغان

زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو - أرشيفية

تعهد زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو بالمضي في تكثيف الحملة من أجل العدالة في تحد لتهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفًا: "نحن على حق. لن تخيفنا تهديدات أردوغان".

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4- ميركل: لست نادمة على فتح أبواب ألمانيا أمام اللاجئين

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 29 يونيو 2017 (أ ف ب )

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ليست نادمة على القرار الذى اتخذته فى عام 2015 لفتح الحدود الألمانية لمئات ألالاف من اللاجئين وأصرت على انها لن تُردع من قبل الغاضبين الذين قاطعوا حملة تدعو إلى إعادة انتخابها الشهر القادم.

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5- قرقاش عن هجوم قطر على السفير الإماراتي: "العتيبة كفاءة وطنية"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الهجوم على سفير بلاده في الولايات المتحدة. وأشاد بيوسف العتيبة، مُعتبرًا أنه "كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة".

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6- تيلرسون: كوريا الشمالية غير مستعدة للحوار

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأحد، أن إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ جديدة يشكل استفزازًا يظهر أن بيونج يانج غير مستعدة للحوار حتى الآن.

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7- وزير خارجية ألمانيا: ندعم موقف مصر بشأن ما يحدث بين دول حوض النيل

وزير خارجية ألمانيا، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو الخميس (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إن برلين لديها تفهم كبير بشأن القضية الخلافية الخاصة بما يحدث بين دول حوض النيل وندعم مصر وموقف أصدقائي المصريين.

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8- وزير الاقتصاد السوري: معرض دمشق غير صورة أن سوريا دولة معزولة

وزير الاقتصاد السوري الوزير سامر الخليل - أرشيفية

اعتبر وزير الاقتصاد السوري الوزير سامر الخليل أن معرض دمشق الدولي الذي عقد خلال الأيام الماضية غير الصورة التي رسمها البعض بأن سوريا دولة معزولة.

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9- مارتن شولتز: ميركل "منفصلة عن الواقع"

مرشح الاشتراكيين لمنصب المستشارية مارتن شولتز في برلين في 18 يوليو 2017 (أ ف ب)

اعتبر الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز الذي يسعى إلى إلحاق الهزيمة بانجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية الألمانية بعد شهر، أن المستشارة الحالية "منفصلة عن الواقع".

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10- ماكرون لأردوغان: يجب الإفراج سريعًا عن الصحفي الفرنسي

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجريت في باريس في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي، بالإفراج سريعًا عن الصحفي الفرنسي لو بورو، المعتقل في تركيا منذ 26 يوليو، وإعادته إلى بلاده.

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