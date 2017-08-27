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صاحب ورشة يهدد اهالى قرية سلامون قبلي والمحافظ خارج نطاق الخدمة

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صاحب ورشة يهدد اهالى قرية سلامون قبلي والمحافظ خارج نطاق الخدمة صاحب ورشة يهدد اهالى قرية سلامون قبلي والمحافظ خارج نطاق الخدمة

مصراوي Masrawy

صاحب ورشة يهدد اهالى قرية سلامون قبلي والمحافظ خارج نطاق الخدمة

10:46 م الأحد 27 أغسطس 2017

 كتب حاتم أبو النور ناشد أهالي قرية سلامون قبلي التابعة لمركز مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، موقع مصراوي، بمخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بضرورة إغلاق ورشة حدادة، لأنها تصيبهم بالإزعاج الشديد. وأضاف الأهالي أن "صاحب الورشة قد هددهم، بعدم إغلاق الورشة، لأنه سيكون معه ترخيص رسمي خلال أيام صادر من مركز المدينة ، مشيرين إلى أن صاحب الورشة لديه أقارب يعملون بمركز الشهداء، سيقومون بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالورشة خلال فترة وجيزة . وأشاروا إلى أن محافظ المنوفية " لم يهتم بإغلاق الورشة، والتي تسبب تلوث سمعي وبيئي لنا".وقد قام محرر موقع مصراوي بالاتصال بمحافظ المنوفية، هشام عبدالباسط لعرض مناشدة أهالي قرية المقاطع إلا أنه لم يرد على الموقع بحجة وجوده في اجتماع تنفيذي رغم علمه بهوية المتصل

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مصراوي Masrawy

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