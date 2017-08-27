آلاف في رومانيا يتظاهرون احتجاجا على إصلاحات حكومية في القضاء

بوخارست - (د ب أ):

تظاهر آلاف الرومانيين، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الرومانية بوخارست وأربع مدن أخرى احتجاجا على اعتزام الحكومة إجراء إصلاحات في القضاء.

واتهم المتظاهرون الحكومة، بالسعي إلى وضع القضاء بالكامل تحت السيطرة السياسية.

كان وزير العدل الروماني تودريل توادير أعلن، قبل خمسة أيام، عن طرح حزمة إصلاحات تنص على عدم مشاركة الرئيس في تعيين كبار ممثلي الادعاء العام وزيادة نفوذ وزير العدل في هذا الشأن.

وفقا لخطة الوزير الإصلاحية فإنه لن يتاح لوحدة DNA لمكافحة الفساد التابعة للادعاء العام، التحقيق ضد القضاة وممثلي الادعاء العام، بل سيتولى ذلك وحدة ستخضع لرئاسة وزارة العدل.

كانت رومانيا قد شهدت، في الشتاء الماضي، مظاهرات ضخمة في عموم البلاد استمرت على مدار أسابيع، عندما أصدرت الحكومة مرسوما يخفف العقوبات بحق الساسة المدانين في قضايا فساد، وتحت ضغط المظاهرات تراجعت الحكومة آنذاك عن هذا المرسوم.