أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

آلاف في رومانيا يتظاهرون احتجاجا على إصلاحات حكومية في القضاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

آلاف في رومانيا يتظاهرون احتجاجا على إصلاحات حكومية في القضاء

11:23 م الأحد 27 أغسطس 2017

آلاف في رومانيا يتظاهرون احتجاجا على إصلاحات حكومية في القضاء

مظاهرات - ارشيفية

بوخارست - (د ب أ):

تظاهر آلاف الرومانيين، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الرومانية بوخارست وأربع مدن أخرى احتجاجا على اعتزام إجراء إصلاحات في القضاء.

واتهم المتظاهرون الحكومة، بالسعي إلى وضع القضاء بالكامل تحت السيطرة السياسية.

كان وزير العدل الروماني تودريل توادير أعلن، قبل خمسة أيام، عن طرح حزمة إصلاحات تنص على عدم مشاركة الرئيس في تعيين كبار ممثلي الادعاء العام وزيادة نفوذ وزير العدل في هذا الشأن.

وفقا لخطة الوزير الإصلاحية فإنه لن يتاح لوحدة DNA لمكافحة الفساد التابعة للادعاء العام، التحقيق ضد القضاة وممثلي الادعاء العام، بل سيتولى ذلك وحدة ستخضع لرئاسة وزارة العدل.

كانت رومانيا قد شهدت، في الشتاء الماضي، مظاهرات ضخمة في عموم البلاد استمرت على مدار أسابيع، عندما أصدرت الحكومة مرسوما يخفف العقوبات بحق الساسة المدانين في قضايا فساد، وتحت ضغط المظاهرات تراجعت الحكومة آنذاك عن هذا المرسوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رومانيا تعتزم تقليص سلطة الرئيس على القضاء

    أخبار

  • القبض على 70 لاجئا عراقيا وسوريا حاولوا العبور من رومانيا إلى المجر

    أخبار

  • قوات الأمن الباكستانية تقبض على 31 شخصًا مشتبهًا بهم

    أخبار

  • اكتشاف طن "صفار بيض" ملوث في رومانيا

    أخبار

إعلان

ca7e14c641.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمانيون يطالبون الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور

برلمانيون يطالبون الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

الاخبار - سكان بطنايا يناشدون الحكومة العراقية ومنظمات الإغاثة للعودة إلي ديارهم

الاخبار - سكان بطنايا يناشدون الحكومة العراقية ومنظمات الإغاثة للعودة إلي ديارهم