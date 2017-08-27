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تحذيرات للسكان من سحابة كيماوية تضرب ساحل بريطانيا الجنوبي

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مصراوي Masrawy

تحذيرات للسكان من سحابة كيماوية تضرب ساحل بريطانيا الجنوبي

11:19 م الأحد 27 أغسطس 2017

تحذيرات للسكان من سحابة كيماوية تضرب ساحل بريطانيا الجنوبي

لندن - (د ب أ):

دعت الشرطة والمطافئ، اليوم الأحد، السكان المحليين للبقاء داخل منازلهم، وإخلاء الشواطئ على الساحل الجنوبي لبريطانيا، بعدما وردت تقارير عن " سحابة كيماوية" يتجه إلى اليابسة ويتسبب في التهاب الأعين والزور.

وقالت شرطة ساسيكس إن "السحابة " تتسبب في "إزعاج المواطنين على طول ساحل (ساسيكس) من إيستبورن إلى بيرلينج جاب"، داعية السكان إلى تجنب التواجد على الشواطئ المحلية، والبقاء داخل المنازل مع إحكام إغلاق النوافذ إذا كان المكان قريبا من الساحل.

وقالت الشرطة إن التقارير الأولية جاءت من بيرلينج جاب عند حوالي الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) ومفادها أن ما يصل إلى خمسين شخصا قد تعرضوا لشئ ما تسبب في التهاب أعينهم وزورهم.

وقالت إنه "يبدو أنه نتيجة سحابة غير معروفة قادمة من البحر، لكن المصدر لم يتم تحديده بعد".

وتقوم أجهزة الطوارئ بعلاج الناس في بيرلينج جاب ، إضافة إلى تطهير المنطقة.

وقال بروس ماتيوس، كبير مفتشي شرطة ساسيكس، إنه يشرف على تعامل القوات مع "بعض أشكال الغاز المهيج" لانسجة العين والزور.

وكتب ماتيوس على تويتر إن هناك "سحابة" تتحرك باتجاه منطقتي إيستبورن وبوكسهيل من ساسيكس.

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