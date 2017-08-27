الفيصلي الأردني يودع نيبوشا في بيان رسمي (صورة)

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أصدر نادي الفيصلي الأردنى بيانًا رسميًا، يودع فيه المونتجيري نيبوشا المدير الفنى للفريق، بعد التوصل لاتفاق مع الزمالك من أجل قيادة الفريق الأبيض خلفا للبرتغالى أوجستو إيناسيو.

وقال النادي الأردني فى بيانه: "نيبوشا سيتوجه اليوم إلى القاهرة من أجل توقيع عقد جديد مع نادى الزمالك.. ووجه نيبوشا الشكر لمجلس إدارة النادي واللاعبين وكل جماهير الفريق الأردني".

واستكمل الفيصلي الأردنى بيانه: "شروط العقد المتواجدة فى عقد الصربى ستتطبق بين المجلس ونيبوشا".

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وكان مرتضى منصور قد أعلن عن قيادة المونتجيري نيبوشا للفارس الأبيض مقابل حصوله علي راتب شهري 37 الف دولار.