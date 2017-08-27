رئيس جامعة القاهرة: تشكيل لجنة لفحص ملف عميد «دار العلوم»

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور علاء رأفت كان وكيلا لكلية دار العلوم، وأصبح قائما بأعمال عميد الكلية، موضحا: «تم تشكيل لجنة لفحص ملف عميد كلية دار العلوم؛ للتأكد من انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أنه يتم البحث لاختيار عميد لكلية دار العلوم، طبقا لأعمال اللجنة، حسب القوانين واللوائح، موضحا: «لا أستطيع اتهام أحد بأنه إخواني أو لا، دون دليلا».

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وأوضح: «نحن في طريق التنوير والثقافة، ولن نسمح بوجود إخوانى داخل الجامعة، وسيتم التحقيق في واقعة رأفت، كقائم بأعمال عميد كلية دار العلوم».