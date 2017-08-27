أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس جامعة القاهرة: تشكيل لجنة لفحص ملف عميد «دار العلوم»

Google+ Print
رئيس جامعة القاهرة: تشكيل لجنة لفحص ملف عميد «دار العلوم» رئيس جامعة القاهرة: تشكيل لجنة لفحص ملف عميد «دار العلوم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور علاء رأفت كان وكيلا لكلية دار العلوم، وأصبح قائما بأعمال عميد الكلية، موضحا: «تم تشكيل لجنة لفحص ملف عميد كلية دار العلوم؛ للتأكد من انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء »، تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أنه يتم البحث لاختيار عميد لكلية دار العلوم، طبقا لأعمال اللجنة، حسب القوانين واللوائح، موضحا: «لا أستطيع اتهام أحد بأنه إخواني أو لا، دون دليلا».

شاهد أيضا

وأوضح: «نحن في طريق التنوير والثقافة، ولن نسمح بوجود إخوانى داخل الجامعة، وسيتم التحقيق في واقعة رأفت، كقائم بأعمال عميد كلية دار العلوم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 27-8-2017 - ( لقاء مع العميد الأسبق لكلية الإعلام )

مساء - dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 27-8-2017 - ( لقاء مع العميد الأسبق لكلية الإعلام )

مساء dmc - د/ سامي عبد العزيز : يجب محاكمة من يعارض الناجحين وأصحاب القرارات الناجحة

مساء dmc - د/ سامي عبد العزيز : يجب محاكمة من يعارض الناجحين وأصحاب القرارات الناجحة

مساء dmc - د/ سامي عبد العزيز : 32% من المصريين في حالة تشاؤم من المستقبل

مساء dmc - د/ سامي عبد العزيز : 32% من المصريين في حالة تشاؤم من المستقبل

مساء dmc - د/ سامي عبد العزيز : أكثر من 52% حاولوا الكف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وفشلوا

مساء dmc - د/ سامي عبد العزيز : أكثر من 52% حاولوا الكف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وفشلوا