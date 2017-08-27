وزير التعليم: عملية تطوير التعليم معقدة أكثر مما تخيلت

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عملية تطوير التعليم أكثر تعقيدًا مما كان يتخيل قبل توليه مسئولية الوزارة.

وأضاف شوقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأحد، :" العام الدراسي الجديد سيكون به اهتمام أكبر بالعلوم والرياضيات بقدر الإمكان"، معقبًا: "مش هنبقى زي فنلندا وسنغافورة، بس رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".

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وتابع: "التعليم من الصف الأول الابتدائي سيكون موحد للحفاظ على الهوية، ولن يكون هناك نظم تعليمية مختلفة مثلما هو موجودة الآن، وهذا النظام سيبدأ في عام 2018".