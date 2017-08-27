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السيطرة على حريق بمحكمة شبين الكوم الكلية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمحكمة شبين الكوم الكلية

11:01 م الأحد 27 أغسطس 2017

السيطرة على حريق بمحكمة شبين الكوم الكلية

محكمة شبين الكوم

المنوفية - مروة فاضل:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بمحكمة شبين الكوم الكلية.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد عتمان، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية بالحريق، وانتقال أجهزة الأمن لمعاينته، إذ تبين أنه اندلع بالطابق الثالث داخل استراحة وكيل نيابة بندر شبين الكوم. 

تمت السيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى المكتب، ولم تسجل أي إصابات، واقتصرت التلفيات على بعض الأغراض بالاستراحة.

كما رجحت المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق انفجار في غلاية المشروبات الساخنة الخاصة بالاستراحة.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.​

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