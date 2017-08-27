أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم العالي لـ"طلاب التنسيق": غدًا الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم العالي لـ"طلاب التنسيق": غدًا الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات

11:04 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

يغلق موقع التنسيق، غدًا الاثنين، باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

وناشد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية للتنسيق سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء موعد المرحلة الثالثة مساء غدٍ الاثنين.​

وشدد عطا أن المتخلفين لن تتاح أمامهم هذه الفرصة مرة أخرى.

وأكد عطا في تصريحات صحفية، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتعديل ما يرغبون فيه حتى إغلاق التنسيق.

كان موقع التنسيق الإلكتروني، فتح أمس السبت، باب التسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني لعام 2017. ولمدة 3 أيام حتى مساء الاثنين 28 أغسطس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التعليم العالي" تكشف كواليس غرق طالبي جامعة حلوان في معسكر مطروح

    أخبار

  • التعليم العالي: 153 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة

    أخبار

  • إقبال ضعيف على مكتب التنسيق في اليوم الأول لتقديم طلاب "الدور الثاني

    أخبار

  • معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الناجحين بالدور الثاني

    أخبار

إعلان

ac5091f2ee.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر