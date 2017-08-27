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مؤسسة "علمني" تعقد أول مؤتمر سنوي لمعلمي المدارس الحكومية الشهر المقبل

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مصراوي Masrawy

مؤسسة "علمني" تعقد أول مؤتمر سنوي لمعلمي المدارس الحكومية الشهر المقبل

11:00 م الأحد 27 أغسطس 2017

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة – (مصراوي):

تعقد مؤسسة "علمني"، أول مؤتمر سنوي لمعلمي المدارس الحكومية تحت اسم "مُعَلِم" يوم الثامن والتاسع من سبتمبر بالشراكة مع كلية التربية للدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يناقش المؤتمر العقبات والحلول للمدرسين والطلاب في نظام التعليم العام من أجل تسليط الضوء على رؤية تناسب القرن الحادس والعشرين.

وقالت ياسمين هلال، مؤسس "علمني"، إن" فكرة مُعَلِم ولدت انطلاقا من إيماننا القوي بالدور المحوري للمعلم كعامل رئيسي للتغيير والتحول في التعليم".

وأضافت هلال في بيان صحفي، أن "هذا المؤتمر هو منصة للمعلمين ليس فقط للتعبير عن آرائهم أمام صناع السياسات وأصحاب القرارات في مجال التعليم، ولكن سيكون جزءا من الحلول العملية. المؤتمر السنوي سيناقش موضوعا مختلفا كل عام يعكس مواكبة التطور المستمر للعملية التعليمية في ، فضلا عن إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين المعلمين وواضعي السياسات لضمان تنفيذ هذه الحلول".

علمني هي مؤسسة مصرية - غير ربحية مسجلة - تطمح لتطوير مستوى التعليم الأساسي المصري في مصر من خلال نموذج تعليم قائم على المتعلم وعلى المهارات، ومنذ تأسيسها قبل ما يقرب السبعة أعوام، حولت من جهودها لإعادة الأطفال المحرومين ماليا إلى المدارس إلى تطوير نموذجها القائم على المتعلم وعلى المهارات.

وعلى مدى سنواتها النشطة، خدمت علمني أكثر من 4000 مستفيد مباشرة بما في ذلك الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور، وأثرت بشكل غير مباشر على أكثر من 66000 طالب من خلال برامج التطوير المهني.

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مصراوي Masrawy

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