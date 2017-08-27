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"التعليم العالي" تكشف كواليس غرق طالبي جامعة حلوان في معسكر مطروح

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي" تكشف كواليس غرق طالبي جامعة حلوان في معسكر مطروح

10:59 م الأحد 27 أغسطس 2017

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، تقريرًا مفصلًا من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حول كواليس وفاة طالبي جامعة حلوان غرقًا بمعسكر الجامعة في مرسى مطروح.

وذكرت الجامعة في تقريرها، أن الطالبين أحمد خالد متولي، وأحمد محسن أحمد، المقيدين بالفرقة الثانية بكلية العلوم الجامعة اندفعا نحو المياه العميقة دون اتباع التعليمات اللازمة في هذا الشأن، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما على الشاطئ من خلال الطبيب المصاحب للفوج، إلا أن الطالبين لقيا حتفهما، وتم إنهاء كافة الإجراءات المتبعة في الطب الشرعي والنيابة العامة.

وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة لمتابعة نقل الجثمانين، وإبلاغ أولياء أمورهما، وتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات المطلوبة في مثل هذه الحالات، ويتم حاليًا تقديم كافة أوجه الرعاية لباقي الطلاب داخل المعسكر.

ونعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمجتمع الجامعي في كافة الجامعات المصرية، الطالبين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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