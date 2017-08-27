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وزير التعليم: افتتاح المدارس اليابانية سيتأخر 10 أيام عن الحكومية

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: افتتاح المدارس اليابانية سيتأخر 10 أيام عن الحكومية

10:48 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير التعليم: افتتاح المدارس اليابانية سيتأخر 10 أيام عن الحكومية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن افتتاح المدارس اليابانية سيتأخر 10 أيام عن موعد المدارس الحكومية والخاصة المحدد في 23 سبتمبر المقبل.

وأضاف "شوقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في " الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن الوزارة قامت بإرسال وفود إلى اليابان للتدريب على المناهج التعليمية استعدادًا لافتتاح المدارس اليابانية، مشيرا إلى أن لديها خطة لافتتاح 28 مدرسة يابانية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس اليابانية مختلفة عن الحكومية في طول مدة اليوم الدراسية وكثافة الأنشطة، لافتًا إلى أن عدد الطلاب في الفصل بالمدارس اليابانية لن يزيد عن 25 تلميذًا.

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