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تاخر إقلاع طائرة متجهة إلى الإمارات ساعتين بسبب إصابة مُضيفة

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مصراوي Masrawy

تاخر إقلاع طائرة متجهة إلى الإمارات ساعتين بسبب إصابة مُضيفة

10:30 م الأحد 27 أغسطس 2017

تاخر إقلاع طائرة متجهة إلى الإمارات ساعتين بسبب إصابة مُضيفة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن طائرة شركة النيل للطيران المتجهة إلى مدينة العين الإماراتية تأخر إقلاعها من مطار القاهرة الدولي لأكثر من 120 دقيقة بسبب إصابة إحدى أفراد طاقم الضيافة الجوية.

وصرحت المصادر بأنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة النيل للطيران رقم 171، والمتجهة إلى مدينة العين الإماراتية وهي من طراز ايرباص A321، فؤجىء قائد الطائرة بإصابة إحدى أطقم الضيافة الجوية في إصبعها قبل إقلاع الطائرة.

وأضافت المصادر، أنه تم إنزال المضيفة الجوية واستبدالها بزميلة لها للقيام بمهام عملها على الطائرة، واستأنفت الطائرة رحلتها إلى الإمارات بعدد تأخر أكثر من 120 دقيقة عن موعدها المحدد بجدول التشغيل.

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