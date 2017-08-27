وزير الداخلية يوجه بسرعة ضبط سجينين هربا من سيارة ترحيلات طرة

كتب - علاء عمران:

‏‫كلَّف وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساعده لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبد الباري، بتشكيل فريق بحث لضبط متهمين اثنين هربا من سيارة ترحيلات كانت في طريقها إلى سجن طرة.

ضم فريق البحث اللواء علاء سليم، مدير مباحث وزارة الداخلية، اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، وضباط قطاعي الأمن الوطني والعام.

بدوره، قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن سيارة ترحيلات طرة كانت تقل 9 سجناء من مقر جلسة محاكمتهم إلى سجن طرة بالمعادي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أهالي السجناء أوقفوا السيارة بطريق الأوتوستراد، وسط حالة من الهرج والمرج.

أوضح المصدر، أن قوة التأمين أحبطت هروب 7 متهمين، فيما لاذ اثنان بالهرب، مشيرا إلى أن أحد أفراد القوة أطلق أعيرة نارية "تحذيرية" أصابت أحد المتهمين بالقدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، أن أحد السجناء حاول سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينان حالة الهرج، وتمكنا من الهرب.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وكُلف قطاع الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث، وسرعة ضبط الهاربين.