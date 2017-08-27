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ضبط موظف بريد اختلس 812 ألف جنيه من حسابات العملاء بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط موظف بريد اختلس 812 ألف جنيه من حسابات العملاء بقنا

10:31 م الأحد 27 أغسطس 2017

ضبط موظف بريد اختلس 812 ألف جنيه من حسابات العملاء بقنا

مكتب بريد قنا

كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث شرطة البريد، اليوم الأحد، من ضبط موظف بريد اختلس 812 ألف جنيه من حسابات العملاء بمنطقة نجع حمادى بقنا.

وردت معلومات لإدارة شرطة البريد بوجود تلاعب واختلاس مبالغ مالية بمكتب بريد المصالحة بنجع حمادي من حسابات التوفير لبعض العملاء.

أكدت التحريات اختلاس "ع. أ."،30 سنة، مبلغ 812 ألف جنيه من حسابات التوفير لبعض عملاء المكتب محل عمله عن طريق استخراج إيصالات سحب دون علمهم، والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير شرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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