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السعودية تهنئ العراق باستعادة قضاء تلعفر من قبضة داعش الإرهابي

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مصراوي Masrawy

تهنئ العراق باستعادة قضاء تلعفر من قبضة داعش الإرهابي

10:24 م الأحد 27 أغسطس 2017

السعودية تهنئ العراق باستعادة قضاء تلعفر من قبضة داعش الإرهابي

وزير الخارجيّة السعودي عادل الجبير

الرياض - (د ب أ):

جددت السعودية، اليوم الأحد، وقوفها بكامل إمكانياتها إلى جانب العراق لمحاربة الإرهاب خاصة بعد تمكن القوات العراقية من استعادة قضاء تلعفر من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن "المملكة العربية السعودية تهنئ العراق حكومة وشعبا بمناسبة الانتصار الذي حققه أبناء العراق على تنظيم داعش الإرهابي باستعادة قضاء تلعفر من قبضته".

وجدد المصدر" التأكيد على وقوف المملكة بكامل إمكانياتها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة لمحاربة الإرهاب والتطرف حتى يتم القضاء عليه".

كان قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أعلن، اليوم الاحد، عن تحرير كافة أحياء مركز القضاء، فيما أشار إلى أنه لم يتبق سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها، بحسب قناة "السومرية نيوز" .

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