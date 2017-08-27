بعد ضبطها متهمة بالرشوة.. أبرز 10 تصريحات تكشف شخصية نائبة محافظ الإسكندرية 09:42 م الأحد 27 أغسطس 2017

سعاد الخولي

الإسكندرية - محمد عامر:عامان و8 أشهر قضتها الدكتورة سعاد الخولي، داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، في منصب نائب المحافظ، عاصرت خلالها مشكلات وأزمات كانت الأصعب في تاريخ المدينة الساحلية، وشهدت إطاحة 3 محافظين.وطوال تلك الفترة كان للدكتورة سعاد الخولي، التي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليها اليوم بتهمة الرشوة والإضرار بالمال العام، تصريحات وتعليقات بعضها صادم وآخر يؤكد اعتزازها بلقب "المرأة الحديدية"."مصراوى" رصد أبرز 10 تصريحات للدكتور سعاد الخولي، خلال فترة تقلدها مهام منصبها نائبًا لمحافظ الإسكندرية، وقائم بأعمال المحافظ لمدة شهرين فقط.- "لم يتم تحويلي مرة واحدة طيلة عملي في الجهاز الإداري للدولة إلى التحقيق بسبب أي مخالفات أو أخطاء وسيرتي ناصعة البياض".- "أوعى حد يفكر إني ست، أنا بمليون راجل وبعرف أتعامل مع الناس كويس.. شغلي ميداني، وإدارية شديدة جدًا ولا يوجد لدي تفاهم، كما أني لا أثق إلا في دماغي".- "لست في حاجة على الإطلاق لتزكيتي من أحد عند القيادة السياسية أو لتعيني محافظًا للإسكندرية فأنا سيرتي الذاتية وأفكاري هي التي تدفع بي إلى تولى المنصب إذا قدر لي ذلك".- "أنا بريئة من ذنب هاني المسيري ولم أكن السبب في تقديمه استقالته من منصبه على الإطلاق فمسؤوليتي الاجتماعية والسياسية تحتم على أن أتعاون مع رؤسائي في العمل".- "كان هناك تعارض مع المسيري لكنه في العمل ذاته وليس للأمر علاقة بالخلافات الشخصية، إضافة إلى أنه كان لا يعطينى صلاحياتي كنائبة له على الرغم من تحديدها في القرار الجمهوري الصادر بتكليفي".- "أعددنا تقريرًا كاملاً عن الأراضي المنهوبة والمسروقة من أملاك المحافظة، وتم إعداد تقرير واف لتقديمه إلى رئيس الوزراء وتحويل كل الملفات إلى الأموال العامة" .- "الإسكندرية كلها مشاكل وجميعها تمس الحياة اليومية للمواطن مثل الإنارة والصحة والشوارع والتعليم.. والجهاز الإداري في المحافظة يعاني السلبية والتراخي".- "منصب المحافظ ليس سهلاً وشديد ومسؤولياته جسيمة وأنا مع تولي المرأة أي منصب إذا كانت لديها المقومات".- "أطلقوا على لقب المرأة الحديدية أثناء عملي في محافظة البحر الأحمر لمدة 20 سنة".- "هناك 5000 عقار آيل للسقوط بالإسكندرية، وسيتم إجراء بحث اجتماعي لأكثر الحالات احتياجًا لتوفير مساكن بديلة بالسكن الاقتصادي التابع للمحافظة".كانت الرقابة الإدارية ألقت، ظهر اليوم الأحد، القبض على نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، باتهامات تتعلق بتورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.وذكرت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمة تقاضت مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة و إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.اقرأ أيضًا- ننشر كواليس القبض على نائبة محافظ الإسكندرية

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