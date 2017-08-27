طلبات الأهلي الفلكية تُثير استياء «حمدي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أثارت طلبات مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي، غضب أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الفاكس الأخير الذي أرسلته لجنة التعاقدات لنادي أودينيزي الإيطالي تطلب فيه رفع المقابل المادي.

حيث تفاجئ اللاعب أن النادي أرسل فاكسًا رسميًا للنادي الإيطالي يطلب فيه 350 ألف يورو، مُقابل الإعارة لمدة موسم، وفي حالة البيع يتم دفع 2 مليون و600 ألف يورو مُنفصلين ردًا على العرض الرسمي الذي تقدم به لاستعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 150 ألف يورو.

شاهد أيضا

وعبر «حمدي» عن غضبه للمقربين منه مؤكدًا أنه جمعته جلسة عقب مران الفريق يوم أمس السبت، مع المدير الفني حسام البدري بعد أن حولت لجنة التعاقدات الأمر له، وأكد مسئولها للاعب أنه في حال موافقته سيوافق النادي رسميًا على العرض و أبدى «البدري» موافقته على رحيل اللاعب وبدلًا من موافقة لجنة التعاقدات رسميًا على رحيله كما وعدته أرسلت فاكسًا تطالب فيه بزيادة العرض المقدم لشراء اللاعب وهو ما يراه اللاعب طلبات فلكية ومغالاة من إدارة الأهلي قد تفسد الصفقة.