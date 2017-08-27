ترامب: المكسيك معقل الجرائم الخطيرة 08:41 م الأحد 27 أغسطس 2017

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واشنطن - (أ ف ب):أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن على الكونجرس الأمريكي يجب أن يجد طريقة لتغطية تكاليف بناء الجدار الحدودي الذي وعد به، واصفًا المكسيك بأنها معقل الجرائم الخطيرة.وحذر المكسيك وكندا من أنهما إذا واصلتا تبني موقف "صعب" بشأن محادثات التجارة، فإنه سيضطر الى وقف مفاوضات تعديل اتفاقية اميركا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا).ويضع هذان الموقفان ترامب على طريق الصدام مع العديد من اعضاء الكونغرس الاميركي المتشككين، وكذلك مع عدد من الدول المجاورة، إلا انهما يكسبانه شعبية لدى قاعدته الانتخابية.وكتب ترامب على تويتر "المكسيك هي من أعلى الدول في نسبة الجرائم في العالم. يجب ان نبني هذا الجدار. المكسيك ستدفع كلفة بنائه من خلال التعويضات أو غيرها".وأضاف "نحن في عملية اعادة التفاوض على اتفاقية نافتا (أسوأ اتفاقية تجارة في التاريخ) مع المكسيك وكندا. والبلدان يتبنيان موقفا صعبا. هل سنضطر الى وقف العملية؟".وموقفا ترامب بشأن الجدار والتجارة معروفان، وشكلا محور حملته للفوز بالرئاسة العام الماضي، ولكنهما قد يتعارضان الان مع الواقع السياسي.ويعود اعضاء الكونغرس من عطلتهم الصيفية في الخامس من ايلول/سبتمبر وعليهم التوافق لتمويل الحكومة ورفع سقف الدين الفدرالي.وترغب الغالبية الجمهورية في خفض الضرائب وتمرير مشروع قانون بنية تحتية مكلف، الا ان ترامب هدد بوقف عمل الحكومة اذا لم يمول الكونغرس بناء الجدار.ولكن الديموقراطيين يعارضون تضمين مشروع قانون الانفاق الحكومي ملف الجدار، وسيسعى قادة الجمهوريين الى اقرار القانون، فيما يعارضون في الوقت ذاته وقف عمل الحكومة.وكانت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بدأت اعادة التفاوض بشأن اتفاقية نافتا التي عمرها 23 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر بدعوة من ترامب.ووصف الرئيس الاميركي الاتفاقية مرارا بأنها "كارثية" لانها تصدر الوظائف الاميركية الى المكسيك، في حين اعتبرت المكسيك ان هذا الكلام اسلوب تفاوضي ينال رضى القاعدة الشعبية الاميركية.ولا ترغب المكسيك، التي تبيع 80% من صادرتها للولايات المتحدة، في أحداث تغييرات جذرية على الاتفاقية، كما تشعر كندا بالقلق حيال ذلك.

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