تداول صورة سجين مصاب بطلق ناري في واقعة "ترحيلات طرة" 10:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

القاهرة - مصراوي:تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعموا أنها تخص أحد المتهمين المصابين بطلق ناري بالقدم عقب إحباط محاولة هروبه من سيارة ترحيلات بطريق الأوتوستراد، اليوم الأحد.حاول "مصراوي" التأكد من صحة الصورة بالرجوع إلى مصادر أمنية، لكن لم يتثن الحصول على رد.بدوره، قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن سيارة ترحيلات طرة كانت تقل 9 سجناء من مقر جلسة محاكمتهم إلى سجن طرة بالمعادي.وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أهالي السجناء أوقفوا السيارة بطريق الأوتوستراد، وسط حالة من الهرج والمرج.أوضح المصدر، أن قوة التأمين أحبطت هروب 7 متهمين، فيما لاذ اثنان بالهرب، مشيرا إلى أن أحد أفراد القوة أطلق أعيرة نارية "تحذيرية" أصابت أحد المتهمين بالقدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى.وكشفت المعاينة الأولية لنيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، أن أحد السجناء حاول سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينان حالة الهرج، وتمكنا من الهرب.تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وكُلف قطاع الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث، وسرعة ضبط الهاربين.

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