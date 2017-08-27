​تفاصيل الخطة العاجلة بالسكك الحديدية للحد من حوادث القطارات 10:04 م الأحد 27 أغسطس 2017

قطار

كتب- عبد الله قدري:كشف المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، عن خطة تدريب عاجلة لوزارة النقل بالتعاون مع الهيئة، لتدريب 29 وظيفة من الوظائف الحرجة بالهيئة، وذلك عقب عيد الأضحى المبارك.وقال أبو هرجة في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن الخطة سبتدأ بعد العيد ولمدة ثلاثة شهور، وسيتم تدريب 29 وظيفة من الوظائف "الحرجة" بالسكة الحديد، والتي تضم قائدي القطارات ومساعديهم بقطاع المسافات الطويلة والقصيرة ونقل البضائع، مؤكدًا أن التدريب سيبدأ يوم 10 سبتمبر المقبل وسيستمر لمدة 3 شهور في معهد وردان للتدريب.وأكد أبو هرجة أن خطة العاجلة قصيرة المدى تهدف إلى التركيز على نقاط الضعف المتسببة في الحوادث للحد منها والتدريب على كيفىة التصرف السريع في حالة وجود أعطال مفاجأة وفي حالات التشغيل غير العادي والتي تستهدف جميع العاملين في طوائف التشغيل من قائدي القطارات ومساعديهم وكذا العاملين بنظم الإشارات والسكك.وأوضح أبو هرجة أن الخطة تتضمن التدريب الفني والتعامل الصحيح مع المشاكل والعوارض التى تحدث والمحتمل حدوثها أثناء مسير القطارات بالاضافة إلى تكنولوجيا التحكم الآلى (ATC) والتدريب على المحاكيات والتدريب على سيناريوهات من واقع تقارير استعادة الخبرة لأهم الحوداث وورش عمل من خلال مناقشات مفتوحة يتخللها عرض تقديمي وفيديوهات تعليمية في كل التخصصات بالهيئة (صيانة ودعم فني – بنية أساسية – رقابة على التشغيل).وأضاف أن الخطة العاجلة يتم تنفيذها على مدار الثلاثة شهور القادمة وذلك بإجراء تدريب تذكيري مكثف للعاملين بقطاع البنية الأساسية والعاملين بالوظائف الحرجة للسلامة من ملاحظين البلوك وعمال المزلقان وبرادين الإشارات، بحيث يتم عمل سيناريوهات عملية في مواقع العمل بالإضافة إلى التدريب النظري.وأكد أبو هرجة أن العاملين المستهدف تدريبهم بالوظائف الحرجة للسلامة في الخطة العاجلة 1308 متدربين من طوائف التشغيل بالاضافة إلى عدد 360 متدرب مستهدف تدريبهم من قائدي القطارات ومساعديهم كمرحلة أولى ويتم متابعة الدورات من خلال قاعدة بيانات للسائقين ومساعديهم والعاملين بالوظائف الحرجة بالسلامة مرتبطة الكترونياً بمراكز التدريب ومن خلال كارت تدريبي لكل عامل فني.وشدد أبو هرجة أنه فى نهاية التدريب يتم عمل تقييم للمتدربين من خلال تقييم مبدئي في بداية الدورة للوقوف على مستوى المتدرب وتقييم أثناء عقد ورش العمل وتقييم نهائي للمستوى بعد الدورة كما يتم عقد اختبارات عملية باستخدام محاكيات ونظرية في المجال الفني والتخصص للسائقين وكل الطوائف القائمة على تشغيل القطارات لضمان سلامة مسير القطارات.

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