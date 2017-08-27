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بالصور.. ماذا فعل كمساري قطار البحيرة لتجنب مصير قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ماذا فعل كمساري قطار البحيرة لتجنب مصير قطاري الإسكندرية

09:55 م الأحد 27 أغسطس 2017

بالصور.. ماذا فعل كمساري قطار البحيرة لتجنب مصير قطاري الإسكندرية

قطار البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لجأ كمساري القطار رقم 133 ركاب الذي تعطل، اليوم الأحد، بين محطتي إيتاي البارود ودمنهور في محافظة البحيرة، إلى تركيب كبسولة الأمان خلف القطار، ورفع الراية الحمراء لتحذير القطارات القادمة على نفس الاتجاه، خوفًا من اصطدام أحد القطارات القادمة بنفس الاتجاه.

ويوضح محمد عمر، سائق قطار بالمعاش: "تستخدم الكبسولة عند حدوث عطل مفاجئ أثناء رحلة القطار، ولكي ننبه سائق القطار القادم بوجود خطر على الخط الذي يسير به، وتوضع على شريط السكة الحديد ٣ كبسولات الأولى على مسافة 800 متر، ثم 600 متر، ثم 500 متر، من نقطة تعطل القطار".

ويضيف: "تتكون محتويات الكبسولة من البارود وعند مرور القطار عليها يحدث صوت انفجار قوي، كما أنها تترك أثرها في عجلة القطار وتعتبر دليل إدانة للسائق في حال عدم توقفه".

واستؤنفت حركة قطارات السكة الحديد بين "طنطا - الإسكندرية"، بعد إرسال السكة الحديد جرار بديل لسحب القطار المتوقف، والذي غادره ركابه واستكملوا رحلتهم من خلال استقلال سيارات أقلتهم لوجهتهم، وتم انتظام حركة القطارات بعد تأخرها نحو ساعة.​

قطار البحيرة

قطار البحيرة

قطار البحيرة

قطار البحيرة

قطار البحيرة

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