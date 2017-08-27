مصدر يكشف ملابسات جديدة بواقعة سيارة ترحيلات طرة

كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، إن سيارة ترحيلات طرة كانت تقل 9 سجناء من مقر جلسة محاكمتهم إلى سجن طرة بالمعادي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أهالي السجناء أوقفوا السيارة بطريق الأوتوستراد، وسط حالة من الهرج والمرج.

أوضح المصدر، أن قوة التأمين أحبطت هروب 7 متهمين، فيما لاذ اثنان بالهرب، مشيرا إلى أن أحد أفراد القوة أطلق أعيرة نارية "تحذيرية" أصابت أحد المتهمين بالقدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، أن أحد السجناء حاول سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينان حالة الهرج، وتمكنا من الهرب.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وكُلف قطاع الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث، وسرعة ضبط الهاربين.