السودان: ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل
السودان: ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل
09:38 م الأحد 27 أغسطس 2017
ارشيفية
الخرطوم - (أ ش أ):
كشف المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السوداني العقيد محمدين أبو القاسم عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل، داعيا المواطنين، وخاصة قاطني الجذر وحدود النيل في المناطق الأكثر هشاشة، الى توخي الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
وقال أبو القاسم ، في تصريح صحفي اليوم، إن هناك زيادة بلغت 60 سنتمتراً في منسوب النيل الأزرق، الأحد، عند محطة الديم على الحدود الإثيوبية، حيث سجل 12.84 متر.
ونوَّه إلى أن تصريف سد الرصيرص اليوم بلغ 565.55 متر مكعب، فيما سجل تصريف أمس السبت 563.89 متر مكعب.
وتوقع ارتفاع مناسيب النيل في الأيام القادمة ، موضحا أن الفاصل المداري لا يزال في أقصى الشمال، ومن المتوقع هطول أمطار، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين.
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