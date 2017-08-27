جامعة حلوان تنعي طالبين غرقا في معسكر طلابي بمرسى مطروح

كتب- محمد قاسم:

نعت جامعة حلوان، طالبيها اللذين لقيا مصرعهما في حادث غرق ظهر الأحد في معسكر الجامعة بمرسى مطروح.

وقالت الجامعة في بيان صحفي: "نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونائبه وعمداء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة الطالبين، أحمد خالد أحمد متولى كلية العلوم وأحمد محسن محمد أحمد كلية العلوم واللذان وافتهما المنية إثر حادث غرق أليم ظهر اليوم أثناء تواجدهما ضمن الفوج التاسع لمعسكر الطلاب بمرسى مطروح والذى بدأ بالأمس".

وأضافت الجامعة: "أنها لم تأل وهيئة الإشراف المصاحبة جهدا في محاولة إسعافهما أو إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهما سواء في الطب الشرعي أو النيابة العامة التي صرحت بالدفن وإدارة الجامعة إذ تأسف لهذا الحادث الأليم".