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موسى: رغم موقف تميم.. السعودية استقبلت 1000 حاج قطري (فيديو)

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موسى: رغم موقف تميم.. السعودية استقبلت 1000 حاج قطري (فيديو) موسى: رغم موقف تميم.. السعودية استقبلت 1000 حاج قطري (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية  لم تغلق أبوابها أمام الحجاج الإيرانيين، رغم المشاكل بين إيران والسعودية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، من أمام المسجد النبوي، "أمير قطر منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج لرغبته في تسييس الحج، لكن السعودية استقبلت ما يقرب من 1000 قطري لأداء مناسك الحج وتوفر لهم كافة الخدمات".

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وتابع:"عدد الحجاج يزيد 20% عن الأعوام السابقة وفقا لتقارير الجهات المعنية فى المملكة العربية السعودية".

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التحرير

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