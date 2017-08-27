الرئيس الفلسطيني يصل أنقرة لبحث المصالحة مع حماس

أنقرة - (د ب أ):

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية تستغرق 3 أيام بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية التركية أن الرئيسين "سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

كما لفت البيان إلى أن الجانبين سيتناولان خلال الزيارة، مواضيع تتعلق بالمصالحة الداخلية بين الفلسطينيين وتنشيط عملية السلام.

يذكر أن جهود المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس ،منذ استيلاء الأخيرة على قطاع غزة في عام 2007، لم تحرز أي تقدم.