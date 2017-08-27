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مقتل وإصابة 32 شخصًا في هجوم جنوبي أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 32 شخصًا في هجوم جنوبي أفغانستان

09:31 م الأحد 27 أغسطس 2017

مقتل وإصابة 32 شخصًا في هجوم جنوبي أفغانستان

ارشيفية

هلمند - (د ب أ): 

قال عمر زواك ،المتحدث باسم حاكم أقليم هلمند ،جنوبي أفغانستان، إن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف سيارة عسكرية،الأحد، في الإقليم اسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 19 آخرين.

ونقلت قناة"تولو نيوز" الأخبارية الافغانية عن زواك قوله إن القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين.

كان زواك قد صرح في وقت سابق اليوم الأحد أن الهجوم ،الذي وقع في منطقة دوا بولا في مقاطعة ناوا، اسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 22 آخرين وثمانية من افراد الأمن،.

وأكدرئيس منطقة ناوا ، اغا محمد، الهجوم، وقال إنه لا يوجد مركز أمنى فى المنطقة، ويبدو أن المهاجم استهدف قوات الأمن بينما كانت تقوم بدورية.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.

ولكن من المعروف أن حركة طالبان وتنظيم داعش يشنان هجمات تستهدف قوات الأمن والمقار الحكومية والمسؤولين في أفغانستان.

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مصراوي Masrawy

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