وزير خارجية البحرين: بعض المقيمين في قطر أساؤا لشعبها

المنامة - (أ ش أ):

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن بعض المقيمين في قطر هم من أساؤا للشعب القطري الشقيق.

وأضاف آل خليفة - في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (العربية)، الأحد - أن أبناء الشعب القطري يعلم جيدا من أساء ويسيء إليهم كل يوم هم بعض من يقيمون بينهم وليس جيرانهم وإخوانهم في الدين والدم.

يشار إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالإضافة إلى البحرين قطعت علاقاتها مع قطر، بسبب تمادي الدوحة في دعم الإرهاب والتقارب مع إيران وتقويض الأمن العربي، وقدمت الدول المقاطعة، قائمة من المطالب للدوحة تشترط تراجع قطر عن سياستها الداعمة للإرهاب قبل تطبيع العلاقات معها في البيت الخليجي.