مجلس الأهلي يعتمد نتيجة العمومية ويخاطب اللجنة الأولمبية لإعتمادها

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر في اجتماعه الطارئ الذي عقد مساء اليوم اعتماد نتيجة الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قرر المجلس إرسال خطاب الى اللجنة الأولمبية بنتيجة إجتماع الجمعية العمومية الخاصة التي عقدت يومي 25 و26 أغسطس الحالي واعتماد اللائحة الخاصة بالنادي.

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ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي خطاب شكر لهيئة النيابة الإدارية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية بالنادي، كما وجه المجلس التهنئة إلى اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة بعد فوزه بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة إلى مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بعد فوز معتز عاشور برئاسته.