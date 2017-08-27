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عبد الحفيظ يعقد جلسة مع «متعب» بعد أزمته مع «مارسيلو»

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عبد الحفيظ يعقد جلسة مع «متعب» بعد أزمته مع «مارسيلو» عبد الحفيظ يعقد جلسة مع «متعب» بعد أزمته مع «مارسيلو»

التحرير

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عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة أسباب مشادته من حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق.

ووقعت مشادة بين عماد متعب وحسين السيد، بعد أن تدخل الأخير على متعب بعنف في أكثر من كرة مشتركة خلال تدريبات الفريق أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

و أكد متعب، خلال جلسته مع مدير الكرة أن الأمر مجرد مشادات طبيعية في التدريبات، ولايوجد أي أزمات مع حسين السيد.

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ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في مشروع الهدف في 6 أكتوبر عقب تأدية تدريباته أمس على ملعب التتش، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل في افتتاحية مباريات الدوري العام، على أن يواجه الترجي التونسي يوم 16 من نفس الشهر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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