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المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ

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المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ

التحرير

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ارتفع عدد لاعبي الوطني لـ18 لاعبًا بعد مشاركة أحمد المحمدي لاعب أستون فيللا الإنجليزي وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، في مران اليوم الذي أُقيم في الساعة السابعة باستاد الجيش ببرج العرب، وهو المران الرابع خلال معسكر المنتخب واستمر لمدة ساعة ونصف.

وعلى جانب آخر تجددت آلام الإصابة التي يعاني منها مصطفى فتحي، على مستوى الرقبة، قبل وصوله للقاهرة وانضمامه للمعسكر وحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب من خلال التدريبات الفردية خلال الأيام الماضية لكن الآلام عاودته أمس.

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وذلك مادفع الجهاز الفني بعد الرجوع لطبيب الفريق لعدم المغامرة به حرصًا على سلامة اللاعب وخرج من حسابات الجهاز الفني في مباراتي أوغندا.

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التحرير

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المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ

المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ

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