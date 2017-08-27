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إغلاق مطار دولي في هيوستن الأمريكية بسبب العاصفة "هارفي"

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مصراوي Masrawy

إغلاق مطار دولي في هيوستن الأمريكية بسبب العاصفة "هارفي"

09:15 م الأحد 27 أغسطس 2017

اعصار هارفي

لوس أنجليس - (د ب أ):

أغلقت السلطات الأمريكية مطار "جورج بوش إنترناشيونال إيربورت"، في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وأوقفت جميع الرحلات الجوية ، بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة المدارية "هارفي".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية عبر "تويتر": "تم وقف جميع العمليات حتى إشعار آخر".

وغمرت مياه الفيضانات هيوستن، إحدى أكثر مدن البلاد سكانا، بسبب الفيضانات.

وتسببت العاصفة الاستوائية "هارفي" في حدوث فيضانات عارمة، اليوم الأحد، في بعض مناطق ولاية تكساس وسط تنفيذ عمليات إنقاذ وبدأت المجتمعات المحلية في تقييم الضرر.

كما تسببت العاصفة، التي يتوقع أن تستمر حتى الصباح، في مقتل شخصين، وأدت إلى فيضانات أيضا في هيوستن. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تجرفها المياه وتدفعها إلى ارتفاع كبير.

وقال المركز الوطني للأعاصير ،في إعلان أصدره الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، أن هارفي يتسبب في "فيضانات كارثية ومهددة للحياة". وقال المركز إن هناك "حالات طوارئ على صلة بالفيضانات" في أجزاء من جنوب شرقي تكساس.

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة ،التي وصلت إلى اليابسة ليل الجمعة كإعصار من الفئة الرابعة، في أمطار إضافية الأمر الذي من شأنه ان يتسبب في تراكم المياه وارتفاعها إلى ما يتراوح بين 38 إلى 63 سنتيمترا في ساحل ولاية تكساس الوسطى والعليا حتى الخميس.

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